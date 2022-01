Verdachte opgepakt in onderzoek naar Limburgse captagon-pillen

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend een man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een grote voorraad captagon-pillen in Maasbree. Daar vond de politie op 11 oktober 2021 in een loods aan de Groesweg ruim 2 miljoen pillen. De verdachte (48) werd gearresteerd in zijn woning in Maasbree.

Afgelopen week riep de politie de hulp in van het publiek in het onderzoek naar de eigenaren van de pillen. Dit leverde tot nu toe één reactie op.

Wat de rol van de verdachte zou zijn geweest is nu in onderzoek. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. Er komen mogelijk nog andere verdachten in beeld.

Captagon-pillen worden vaak gemaakt in Nederland en geëxporteerd naar het Midden-Oosten waar het gebruikt wordt door soldaten in de oorlog en als partydrug. De werking ervan is vergelijkbaar met die van amfetamine.