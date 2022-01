Eigenaar gezocht: 2 miljoen captagon-pillen in Limburgse loods

Connect on Linked in

De politie zoekt informatie over een flinke hoeveelheid captagon-pillen die in oktober in een loods in Maasbree zijn aangetroffen. In het onderzoek is tot nu toe niemand aangehouden. De politie deed op 11 oktober een onderzoek in de loods aan de Groesweg in Maasbree nadat er vanuit het buitenland informatie was binnengekomen over locaties die in verband zouden staan met de productie van synthetische drugs.

Bij de doorzoeking in de loods stuitte de politie op honderden blikken ontbijtgranen, verpakt in dozen. Het vermoeden bestond dat er drugs in de blikken en dozen zou kunnen zitten en er werd een drugshond ingezet. De hond sloeg aan. Daarna bleek dat er zich in blikken, tussen de ontbijtgranen, honderden pillen bevonden.

Na onderzoek van de hele partij vonden agenten ruim 2 miljoen captagonpillen. Capatagon (fenethylline) is vooral populair in het Midden-Oosten waar het gebruikt wordt door soldaten en op feesten. Captagon wordt (mede) in Nederland geproduceerd in illegale labs.

De pillen zijn inmiddels vernietigd. De politie zegt meer te willen weten over de eigenaren.

