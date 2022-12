Verdachte opgepakt voor doodschieten rapper Takeoff (VIDEO)

Connect on Linked in

Een maand na de fatale schietpartij waarbij rapper Takeoff (28) om het leven kwam zegt de politie in Houston een man te hebben gearresteerd en aangeklaagd voor moord op de rapper. Dat heeft de hoofdcommissaris in de Texaanse stad vrijdag bekend gemaakt op een persconferentie. De verdachte is Patrick Xavier Clark (33), die donderdagavond is gearresteerd. Er zat al een andere verdachte vast in het onderzoek. Hij wordt verdacht van het dragen van een wapen zonder vergunning.

Dobbelen

Takeoff was lid van de extreem populaire rapgroep Migos. Hij werd op 1 november na een privéfeestje doodgeschoten. Buiten de feestlocatie was een groepje mannen om veel geld aan het dobbelen. Volgens de politie was Takeoff niet betrokken bij dat spel en was hij ook niet gewapend, en werd hij bij toeval door een verdwaalde kogel geraakt.

‘We hebben een goed mens verloren’, zei de politiechef, ‘Ik had niet het genoegen hem te ontmoeten, maar iedereen, de honderden mensen die ik heb gesproken, spraken over wat een geweldig individu hij was.’

Camera’s

Vrijdag hebben de openbare aanklagers in Harris County aan de rechter gevraagd een borgsom van 1 miljoen dollar voor verdachte Clark te stellen omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn. Toen hij werd gearresteerd had hij een ‘grote hoeveelheid contant geld’ bij zich. Lokale media berichtten dat Clark een promotor is van een stripclub in Houston. Hij zou geen gewelddadig type zijn maar die nacht wel een vuurwapen bij zich hebben gehad.

I got that hustle and flow money pic.twitter.com/Bv8RpDoGUS — FollowTheCheck (@DJPAT713) August 7, 2022

Het onderzoek naar de schietpartij is nog gaande. Er stonden meer dan dertig mensen buiten toen de schietpartij plaatsvond. Geen van die personen heeft een direct verklaring aan de politie willen geven. Inmiddels heeft de politie enkelen weten op te sporen. Het onderzoek richtte zich vooral materiaal van videobewakingscamera’s, en van materiaal dat is gedeeld op sociale media. Uit analyse van dat (beeld)materiaal is de verdenking tegen Patrick Clark naar boven gekomen, aldus de politie.