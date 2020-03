Verdachte opgepakt voor moord Bas Vijzelaar (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft maandagmiddag een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Bas Vijzelaar (33) uit Zandvoort die zaterdagavond vermoord werd gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen. Meer details over de arrestatie wil de politie nog niet geven.

‘Ripdeal’

Vijzelaar is mogelijk het slachtoffer geworden van een ripdeal. Hij werkte eerder als glazenwasser en verkocht daarna luxe horloges. Hij werkte als beveiliger voor een bekend bedrijf uit Rijnsburg dat dure horloges verkoopt en zou volgens de Telegraaf een afspraak hebben gehad met een partij die actief is in de Amsterdamse horeca. Het bedrijf is volgens de Telegraaf bekend vanwege de verkoop van exclusieve horloges aan bekende tv-presentatoren, acteurs en ook criminelen. Ook richt het bedrijf zich op reparatie en onderhoud van horloges.

Schoten gehoord

De politie vond met behulp van een speciaal duikteam het lichaam van Vijzelaar zaterdagavond in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen. Sinds zaterdagochtend deed de politie al onderzoek op de plek aan de Kanaaldijk-Oost waar getuigen schoten hadden gehoord. Vijzelaar was zaterdag als vermist opgegeven.

De personen met wie Vijzelaar als laatste contact zou hebben gehad, zouden bekende Amsterdamse horeca-uitbaters zijn. Die zouden mogelijk een rol hebben gespeeld als lokkers.