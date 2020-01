Verdachte opgepakt voor moord in Marbella (VIDEO)

Connect on Linked in

In Duitsland is deze week een Bulgaar (46) aangehouden die verantwoordelijk wordt gehouden voor de gewelddadige dood van een landgenoot (40) die in oktober vorig werd gedumpt langs een weg even buiten Marbella. De Spaanse politie ziet hem als een professionele huurmoordenaar.

Bloedsporen

Het stoffelijk overschot werd gevonden met kogelwonden in een greppel langs de A-7176, de provinciale weg die de steden Marbella en Istán verbindt. Tien dagen na de vondst van het lichaam werd de auto waar slachtoffer en verdachte samen inzaten in Duitsland gevonden. Waarschijnlijk is het slachtoffer in het voertuig beschoten en vervoerd, zijn bloed is er in aangetroffen. Naast de bloedsporen werd ook vastgesteld dat de auto een intensieve schoonmaakbeurt had gehad. In een verborgen ruimte van de auto bleek 5,6 kilo cocaïne te zitten.

Valse identiteitspapieren

De verdachte Bulgaar was in de auto gevlucht naar Duitsland waar hij ondanks dat de politie zijn auto en verblijfplaats vond nog maanden voortvluchtig wist te blijven.

Hij was twee dagen voor de moord in Spanje aangekomen. De politie gaat uit van een liquidatie in het criminele milieu. De politie heeft in Marbella de verblijfplaats van de Bulgaar doorzocht. De Bulgaar wordt verdacht van moord, drugshandel en fraude. Hij bleek over meerdere valse identiteitspapieren te beschikken. Hij zal worden overgeleverd naar Spanje.

Onderzocht wordt of de man betrokken kan zijn geweest bij meer geweldsdelicten in de provincie Málaga.