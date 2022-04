Verdachte overval Amsterdams waardetransport aangehouden in Frankrijk

Connect on Linked in

Volgens de landelijke eenheid van de politie is op 19 april in Frankrijk een van de voortvluchtige verdachten van de gewelddadige overval op waardetransport van Schöne Edelmetaal in Amsterdam gearresteerd. Het is een 36-jarige man uit Lille.

De verdachte is aangehouden naar aanleiding van aandacht voor de overval in Opsporing Verzocht en het Belgische Opsporingsprogramma Faroek, zo zegt de politie.

Het Openbaar Ministerie heeft de Franse autoriteiten verzocht de verdachte over te leveren aan Nederland om hem hier te berechten.

Er zijn nu nog drie overvallers voortvluchtig. De inhoudelijke behandeling tegen zeven al eerder aangehouden verdachten zal in het najaar beginnen voor de rechtbank in Amsterdam. De zaak van drie andere gedetineerde verdachten begint later, net als die van de nu opgepakte man.

De laatste berichten over de zaak:

