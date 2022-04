‘Twijfels over gericht vuren op politie na overval waardetransport’

Connect on Linked in

De overvaller van een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord die door de politie in Broek in Waterland werd doodgeschoten heeft daar gericht met een shotgun met hagel op agenten geschoten. Dat zei de officier van justitie woensdag bij een voorbereidende zitting in de zaak van de zeven verdachten, aldus Het Parool.

Kogelwerend vest

Het gaat om de Fransman Osiris Diawara (46) die een kogelwerend vest droeg. Een politiekogel trof hem op 19 mei 2021 net boven het vest in de borst. Naast hem in het weiland zijn hulzen van door hem afgevuurde munitie gevonden.

Op de zitting ontkenden verdachten dat er door hen gericht was geschoten op politie. Ruim dertig Amsterdamse agenten die betrokken waren bij de achtervolging hebben echter daarvan aangifte gedaan.

Deskundige

Voor de beoordeling van de ernst van de feiten is de vraag in hoeverre er door overvallers gericht op mensen is geschoten van groot belang. Dan kan hem immers naast de roof ook poging tot doodslag worden verweten.

De advocaten stellen dat het doorslaggevende bewijs voor dat schieten op politie ontbreekt. Zo zijn er in politieauto’s geen kogelinslagen gevonden. Het gaat vooral om de verklaringen van de agenten en om wat agenten tijdens de achtervolging in hun radioverkeer hebben gemeld. Een deskundige heeft twijfels geuit over het gericht vuren door verdachten.

Er zijn nog vier overvallers voortvluchtig. De zaak van drie andere begin later. De inhoudelijke behandeling tegen de zeven verdachten zal pas in het najaar beginnen.