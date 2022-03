Nog vier verdachten overval Amsterdam-Noord voortvluchtig (VIDEO)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de groep overvallers die vorig jaar een waardetransport overviel op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord zijn nog vier voortvluchtige verdachten. In Opsporing Verzocht toonde de politie dinsdagavond beelden van deze mannen. Van één van hen is ook de identiteit bekend. Een aantal overvallers blijkt na de overval te zijn doorgereden naar een safe house in Rotterdam.

Cayenne

De overval was op 19 mei 2021. De overvallers kwamen rond 14.00 die woensdag in actie. Met een Porsche Cayenne ramden ze de deur, waarna ze het personeel onder schot hielden en de buit uit het waardetransport naar de drie vluchtauto’s brachten: de Porsche en twee Audi stationwagens.

Vier verdachten

De overvallers werden tijdens die overval gestoord door politie en gingen ervandoor met een buit van tientallen miljoenen aan edelmetalen. Er ontstond een achtervolging waarbij op de politie werd geschoten en ook de politie schoot. Eén groep overvallers belandde in een weiland in Broek in Waterland. In Broek in Waterland werden vijf overvallers aangehouden. Een 47-jarige Fransman werd doodgeschoten door de politie.

Diemen

De derde vluchtauto, een Audi A4, is buiten het zicht van de politie doorgereden richting Diemen. Daar zijn de daders overgestapt in een BMW met Belgisch kenteken. De Audi lieten ze brandend achter. Met de BMW zijn de ontkomen overvallers doorgereden naar een appartement aan de Langenhorst in Rotterdam-Zuid. Deze locatie gebruikten ze als safe house. Rond die locatie is een aantal verdachten gefilmd door bewakingscamera’s.

De politie heeft één van deze verdachten kunnen identificeren: het is de 26-jarige Ibrahim Akhlal (26). Hij heeft zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit.

Er zijn in de zaak nu negen verdachten gearresteerd, in Nederland, België, Frankrijk en Kosovo. Er werd ter waarde van bijna vijftien miljoen euro buitgemaakt en ongeveer vier miljoen is nog zoek, dat gaat om platinum, goudkorrels en omgesmolten goudbaren.

De daders zijn volgens de politie vermoedelijk allemaal Fransen en Belgen. De BMW-3serie is ook nog zoek.

Er is momenteel in Amsterdam een rechtszaak gaande tegen een groep verdachten:

