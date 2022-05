Verdachte overval Mark Gillis gearresteerd

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in alle vroegte een verdachte van zijn bed gelicht die betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige overval op realityster Mark Gillis, aldus Omroep Brabant. Het is een 42-jarige man uit Rosmalen. Hij is de tweede verdachte. Eerder is een 39-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Een derde verdachte is voortvluchtig. De politie beschikt over beelden van de overval.

Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar bij zijn chalet in Ommel belaagd door drie personen en flink mishandeld. De overvallers waren op zoek naar geld en waardevolle spullen.

Een dna-spoor leidde naar de eerste verdachte, nadat zijn dna een match opleverde met in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. De man zit nog vast.