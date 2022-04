Verdachte vast voor overval op SBS-realityster Gillis

Er is donderdagochtend een 39-jarige man uit Den Bosch aangehouden in verband met de overval op SBS-realityster Mark Gillis in een vakantiepark in Ommel. De politie kwam zijn identiteit op het spoor nadat zijn dna bij het sporenonderzoek was gevonden. Het was al bekend dat van één van de overvallers dna op de plaats van de overval, het chalet van Gillis, was achtergebleven.

Volgens de politie leverde onderzoek in de dna-databank van het Nederlands Forensisch Instituut een hit op de man op. Hij werd in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

De politie zoekt nog naar twee anderen die te zijn zijn op een video van een bewakingscamera. De politie houdt er ernstig rekening mee dat er een vierde verdachte op de uitkijk heeft gestaan. De recherche zoekt een witte bestelwagen die kort voor de overval op het park in de buurt van het chalet rondreed.