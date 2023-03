‘Verdachte rapper op vrije voeten in zaak over Limburgse moordaanslag’

Connect on Linked in

De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag Vince C. onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. De rapper zat ruim twee jaar vast als verdachte van betrokkenheid bij een moordpoging in Sittard, op 12 september 2020, aldus L1. De voormalige Bandido Anthy P. werd beschoten toen hij in zijn auto zat maar hij overleefde.

Noodweer?

Hoofdverdachte Vince C. heeft al eerder toegegeven dat hij de schoten heeft gelost en dat hij handelde uit noodweer.

Anthy P. uit Roermond had die avond een afspraak met Kevin S. (38) op een parkeerplaats om drugs te verkopen. Maar Kevin S. was niet ter plaatse. Er waren wel twee andere mannen op een motor. Een van hen richtte zijn vuurwapen op Anthy P. en loste verschillende schoten.

Satudarah

Vince C. loste de schoten, zijn metgezel was de Deen Henrik J. (29). C. zou in het verleden lid zijn geweest van motorclub Satudarah, net als medeverdachte Henrik J..

Geen van de drie verdachten zit nog vast. In september wordt de zaak inhoudelijk behandeld.