Hoofdverdachte moordpoging Anthy P. ‘handelde uit noodweer’

Vince C., de 36-jarige hoofdverdachte in het onderzoek naar de liquidatiepoging op Anthy P. (39) in Sittard, heeft bekend dat hij de schutter is. Hij heeft verklaard dat hij handelde uit noodweer. Het Satudarah-lid dat ook actief is als rapper Vince Keys, zegt dat hij op 12 september 2020 schoot nadat het slachtoffer een vuurwapen trok. Dat schrijft 1Limburg.

Gelokt

Anthy P. sprak op die dag af met Kevin S. (37) op een parkeerplaats in de Sittardse Bradleystraat. S. wilde zogenaamd cocaïne kopen, maar dat bleek een smoes. In plaats van S. doken ineens Vince C. en diens Deense kompaan Henrik J. (28) op voor de neus van Anthy P. Die werd meerdere malen beschoten en kon ternauwernood wegkomen. Hij raakte zwaargewond.

Satudarah

Volgens justitie ging het om een afrekening in het criminele milieu. Kevin S. lokte het slachtoffer en Vince C. en Hendrik J. moesten op een motor Anthy P. doodschieten. De Limburgse C. is evenals J. lid van de Deense tak van motorclub Satudarah. Ook Anthy P. zat in het verleden bij verschillende motorclubs.

Langdurig conflict

In zijn verklaring zegt Vince C. dat hij een langer lopend conflict had met Anthy P. over geld, maar ook over incidenten tijdens een kickboksevenement en in een friettent. P. zou bovendien de partner van C. hebben bedreigd. Vince C. wilde naar eigen zeggen zijn rivaal “bedreigen, in elkaar slaan en vernederen”. Hij zou pas hebben geschoten nadat Anthy P. een vuurwapen trok, maar dat gaat er bij justitie niet in.

Telefoonverkeer

Uit onderschepte telefoonberichten die C. kreeg rondom de moordpoging adviseerde iemand hem bijvoorbeeld uit het zicht van camera’s te blijven en werd het gesprek afgesloten met ‘pang pang’. Naast hoofdrolspelers Vince C., Kevin S. en Henrik J. ziet het OM ook Dario P. (33) als verdachte. Hij zou de motor hebben geregeld waarop de twee Deense Satudarah-leden reden tijdens de liquidatiepoging. Een man die momenteel in een Duitse cel zit zou die motor weer aan Dario P. hebben geleverd.

Familieleden

Ook Tony P. en zijn zoon Jonino P. zijn verdachten in de zaak. Zij zouden ook een conflict met Anthy P. (geen familie) hebben gehad en over een moord hebben gesproken. Vooralsnog is er echter geen duidelijke link tussen de twee familieleden en de moordpoging. Jonino P. kwam na maanden voorarrest op vrije voeten. Vader Tony zit in België een celstraf uit voor een internationale drugszaak.

