Mislukte Limburgse moordaanslag: twee Satudarah-leden op vrije voeten

De rechtbank heeft deze week twee van de drie verdachte uitvoerders van de mislukte moordaanslag op Limburger Anthy P. op vrije voeten gesteld. Een van de twee is een prominent lid van Satudarah MC in Denemarken. De reden is dat een rechter-commissaris zich heeft teruggetrokken uit de zaak en daardoor de inhoudelijke behandeling pas volgend jaar zal kunnen plaatsvinden. Alleen de man die volgens justitie de schutter was, de Limburgse rapper Vince “Keys” C., blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft advocaat Vincent van Biljouw aan Crimesite bevestigd.

Op straat

De zware crimineel Anthy P. werd in september 2020 op straat in Sittard onder vuur genomen. P. raakte ernstig gewond maar overleefde. Hij is lid geweest van verschillende MC’s, onder meer van Satudarah. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot ruim een half jaar cel omdat hij als lid van de Bandidos deelnam aan een criminele organisatie en betrokken was bij een afpersing.

In de eerste week van 2021 arresteerde de politie een groep verdachten van de aanslag. In het Deense Ringsted werd Henrik J. opgepakt.

Vince C., Henrik J. en Kevin S. zijn uiteindelijk voor de rechter gebracht omdat zij volgens het Openbaar Ministerie de moordaanslag hebben uitgevoerd.

Stroef

De bedoeling was dat de zaak dit najaar inhoudelijk zou worden behandeld en afgerond. Er moesten nog enige getuigenverhoren plaatsvinden bij een rechter-commissaris in Almelo. Die verhoren verliepen echter zeer stroef, onder meer doordat veel vragen werden belet door de rechter-commissaris en doordat zijn leiding geven door zowel advocaten als officieren van justitie soms als onaangenaam werd ervaren. De advocaten formuleerden daarover een klacht aan de rechtbank.

Nadat de rechtbank daarover een zienswijze had gegeven, en had besloten het verhoor van verdachte Kevin S. dan maar tijdens de inhoudelijke zitting te doen, besloot de rechter-commissaris zich terug te trekken van de zaak.

Die beslissing heeft geleid tot grote vertraging omdat een serie getuigenverhoren voorlopig moet worden geschrapt en op een later moment moet plaatsvinden. De inhoudelijke behandeling zal daarom pas in 2023 kunnen plaatsvinden.

Conflict

Vince C. blijft dus voorlopig vastzitten. In een verklaring heeft hij gezegd dat hij een langer lopend conflict had met Anthy P. in verband met geld, vechtpartijen en andere incidenten. Hij zegt dat de schoten op P. noodweer waren. Justitie gelooft dat niet en gaat uit van een geplande moordaanslag en van een groter conflict in het criminele milieu.

Uit onderschepte telefoonberichten die C. kreeg rondom de moordpoging adviseerde iemand hem uit het zicht van camera’s te blijven en werd het gesprek afgesloten met ‘pang pang’. Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak ook een aantal (Belgische) verdachten in beeld die opdracht zouden hebben gegeven voor de aanslag op Anthy P.. Zij worden in een aparte zaak voor de rechter gebracht.

‘8 hitters’

Op internet staan verschillende rapvideo’s online waarin Vince Keys zijn banden met Satudarah aanhaalt. Twee maanden ná de schietpartij op Anthy P. verscheen de video Gangland (opgenomen in Denemarken) waarin volop met vuurwapens wordt gezwaaid. Daarin rapt Vince Keys: ‘Bangbang, ze weten niet wie ik ben / Gangbang, m’n kleine shooter is eng / Gangland, ze weten niet wie ik breng / Ben met 8 hitters diep en we dumpen in het centrum.’

