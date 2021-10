Verdachte schietpartij gele Lamborghini blijft vastzitten

Connect on Linked in

De man die op 12 oktober in Amsterdam werd aangehouden in verband met een schietpartij in Lijnden, blijft voorlopig achter de tralies zitten.

door Joost van der Wegen

Gewond

De rechtbank Noord-Holland besloot donderdag dat de verdachte van een schietpartij in Lijnden op maandag 11 oktober voorlopig gevangen blijft. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Dit laat justitie vandaag aan Crimesite weten.

In Lijnden werd vroeg in de ochtend aan de Hoofdweg een gewonde man gevonden, die zijn felgele Lamborghini langs de weg had geparkeerd. Bewoners hoorden rond 5.00 uur schoten en brullende automotoren.

Beschoten

De gewonde man verklaarde dat hij was beschoten in een huis in de buurt, maar dat hij geen aangifte wilde doen tegen degene die op hem had gevuurd. Hij verklaarde later via zijn advocaat dat hij de auto slechts ‘werk gerelateerd’ had gereden.

Twee dagen later maakte de politie bekend dat in verband met de schietpartij een man was gearresteerd, in de Amsterdamse Cornelis Schuytstraat. De krant Het Parool schreef daarop dat het om de veroordeelde crimineel Gordon F. ging.

Vast

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er op 12 oktober een 40-jarige man uit Lijnden is aangehouden en in verzekering is gesteld. Sindsdien zit hij vast.

De man verscheen woensdag voor de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland, in verband met de verlenging van zijn voorlopige hechtenis.

Vandaag maakte de rechtbank bekend dat zijn hechtenis is verlengd met de maximale termijn van 90 dagen. Een eerste zitting in de zaak staat gepland op 24 januari van het volgend jaar.

Dodenlijst

Gordon F. is de kleinzoon van een bekende, inmiddels overleden Amsterdamse vastgoedmagnaat. Hij werd eerder voor schietgeweld veroordeeld tot zeven jaar cel, toen hij in 2001 zijn drugsdealer doodschoot.

In de jaren erna werd hij regelmatig in verband gebracht met het criminele milieu. Hij werd op een dodenlijst geplaatst en justitie ontdekte dat criminelen een peilbaken onder zijn probeerden te plaatsen. Er kon in de rechtbank alleen niet worden aangetoond dat dit gebeurde om zijn liquidatie voor te bereiden.

Onlangs kwam hij nog in opspraak, omdat hij zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend ernstig zou bedreigen.