Verdachte schutter nieuwjaarsmoord in beeld (VIDEO)

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden laten zien van een man die vermoedelijk de schutter was bij de liquidatie van Jenik Brito (27). De man is gefilmd toen hij met andere aankwam op de feestlocatie waar Brito nieuwjaar vierde.

Brito werd beschoten in Capelle aan den IJssel toen hij rond 06.00 vertrok bij een besloten feest aan de Rietbaan. Toen hij werd beschoten zat hij in zijn Range Rover. De auto reed een stukje door, maar Brito was levensgevaarlijk gewond. Hij overleed daar aan zijn verwondingen, ondanks pogingen hem te reanimeren.

De verdachte is rond 04.15 die nacht bij die locatie gefilmd, samen met een aantal andere mannen.

Te zien is dat de verdachte om ongeveer 06.00 kort contact had met de inzittenden van een grijze Volkswagen Polo. Vervolgens liep de man het beeld uit en direct erna werd er geschoten.