Slachtoffer (29) in Capelle a/d IJssel stond bekend als uithaler cocaïne

Connect on Linked in

De 29-jarige man uit Rotterdam die maandagochtend overleed bij een schietpartij in Capelle aan den IJssel is Jenik Brito. Het slachtoffer kwam eerder in beeld bij politie en justitie als uithaler van drugs in de Rotterdamse haven. Dat schrijft De Telegraaf.

(Beeld: JBMedia)

In 2022 stond Jenik Brito voor de rechtbank in Rotterdam omdat hij ervan werd verdacht op 3 maart van dat jaar op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven samen met anderen 1434 kilo cocaïne uit een container te hebben willen halen. In totaal ging het om zeven mannen van 21 tot 26 jaar uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Barendrecht, die 23 pakketten cocaïne hadden overgeheveld naar een andere container, die niet gecontroleerd zou worden. Dit wordt de zogenoemde switchmethode genoemd.

Hotelcontainer

De zeven werden aangehouden en de cocaïne werd alsnog gevonden door de politie en de douane, die daarnaast ook een hotelcontainer aantreffen, waarin de uithalers de nacht doorbrengen. In de container liggen slaapzakken, matrassen, powerbanks voor telefoons, wc-papier, een uitschuifbare ladder en een flinke voorraad eten en drinken.

Besloten feest

Jenik Brito werd maandagochtend rond 06.20 beschoten toen hij in zijn auto zat aan de Rietbaan in Capelle aan den IJssel. Dit gebeurde na een ruzie bij een besloten feest in een kantoorpand. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt en overleed op straat aan zijn verwondingen.

Harde muziek

Toen de 29-jarige Rotterdammer met Kaapverdische roots in zijn auto werd beschoten, reed hij nog enkele tientallen meters door en kwam vervolgens tot stilstand. Het zijraam van de Range Rover werd kapot geschoten. Uit de auto van het slachtoffer klonk nog harde muziek, de deuren stonden open en de motor draaide nog. Naast de auto lag een lege fles Hennessy.

TGO

Voor de schietpartij is nog niemand gearresteerd. De politie doet met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van zeker twintig rechercheurs uitgebreid onderzoek naar het incident.

Over een aanleiding voor de ruzie is nog niets bekend. Of het mogelijk gaat om een uit de hand gelopen ruzie op het feest of een ruzie om een partij drugs, is nog onduidelijk.