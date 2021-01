Verdachte schutter voor Nijmeegse schietpartij gepakt

Print This Post

De politie heeft vrijdag een 49-jarige man uit Nijmegen gearresteerd in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Nijmegen eerder deze week. Daarbij overleed een 37-jarige man in een woning. De politie verdenkt deze verdachte ervan de schutter te zijn geweest.

Eerder hield de politie vier mensen aan die tijdens na de schietpartij in of bij de woning waren. Deze verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld.

De nieuwe verdachte is met een vuurwapen in zijn bezit ergens in Noord Nederland opgepakt.

Onderzocht wordt nu of de verdachte met dit wapen heeft geschoten.