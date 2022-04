‘Verdachte Surinaamse moord komt in Amsterdam voor de rechter’

De verdachte van de moord op Roberto Kida, in januari 2018 in een shishalounge in Paramaribo, komt volgende week in Amsterdam voor de rechter, zo schrijft Het Parool. Kida werd in de vroege ochtend van 12 januari 2018 doodgeschoten in club PP Shisha Lounge in Paramaribo. Al snel was daarvoor indertijd een verdachte in beeld: Dafnon Murry van der M. (36). Indertijd schreven media dat hij was uitgeweken naar Brits of Frans Guyana.

Nederlandse nationaliteit

Het Parool schrijft nu dat Van der M. met de boot naar Frans Guyana is gevlucht. Van der M. is in Paramaribo geboren maar heeft ook de Nederlandse nationaliteit. In juni 2018 vroegen de Surinaamse autoriteiten Nederland de vervolging van Van der M. over te nemen, omdat hij in Nederland zou zijn. Hij was al internationaal gesignaleerd.

Frankrijk

Van der M. werd daarna in Frankrijk opgespoord. Hij zat daar in de cel zat na een veroordeling in 2019. Hij is in februari van dit jaar door de Franse autoriteiten aan Nederland overgedragen.

De verdachte is de stiefzoon van de toenmalige eigenaar van de PP Shisha, aan de Wolframstraat in Paramaribo, die werd gesloten na de schietpartij. In 2015 is in dezelfde club de Amsterdamse crimineel Marchano Pocorni (37) geliquideerd. Hij werd door justitie werd gezien als een van de schutters bij de liquidatie van Amsterdammer Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen.

Zie over de moord op Pocornie:

Nederlandse politie naar Suriname om liquidatie

Beelden van moord op Pocornie verspreid (VIDEO)

Liquidatie in Paramaribo op Amsterdammer (UPDATE)