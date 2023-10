‘Verdachte van aanslag Brussel overleden op weg naar ziekenhuis’

Connect on Linked in

De verdachte van de aanslag in Brussel maandagavond is dinsdagmorgen neergeschoten in een café in die stad. Volgens de laatste berichten is hij overleden op weg naar het ziekenhuis. Ook zou hij zijn geïdentificeerd als de dader.

Neergeschoten

De verdachte is een Tunesische man van 45 jaar. Hij werd neergeschoten in een café in het Brusselse stadsdeel Schaarbeek. Dit maakt de Belgische zender VRT bekend, op basis van informatie van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Verlinden.

Deze bevestigt op de zender dat het ‘effectief’ om de van de aanslag verdachte man zou gaan. Zijn vingerafdrukken zouden zijn afgenomen. Het wapen waarmee de aanslag is gepleegd, zou op de locatie ook zijn gevonden.

De verdachte is de 45-jarige Abdeslam L. uit Tunesië. Hij verbleef na afwijzing van zijn asielverzoek illegaal in België. De politie viel zijn woning in Schaarbeek in de nacht van maandag op dinsdag binnen, maar ze trof hem toen daar niet aan. Onder meer de krant Het Laatste Nieuws meldt dat de politie dinsdagochtend een melding ontving dat de man in een café in Schaarbeek zou zitten. Toen agenten eenmaal ter plaatse waren, ontstond volgens de krant een vuurgevecht.

Doodgeschoten

Maandagavond werden in Brussel rond 19.15 twee Zweedse mensen doodgeschoten door een man op een scooter, in een opvallend pak. Een derde Zweedse persoon raakte zwaargewond. Dit werd gefilmd door een omstander.

Ook doet er een filmpje de ronde, waarop te zien is dat een man in een zelfde soort pak een geweer in elkaar zet, en er bij daglicht mee proefschiet op straat. Daarna gaat hij er vandoor op wat op een scooter lijkt.