Verdachte vrij door ontlastende EncroChat-berichten

In een rechtszaak naar het plaatsen naar een vuurwerkbom bij een woning in Zwolle is een verdachte op vrije voeten gesteld nadat is gebleken dat uit door de politie gekraakte chats op EncroChat bleek dat hij er kennelijk niet mee te maken had. De recherche had alleen naar belastende berichten gekeken, aldus RTVOost.

“Iets” aan de deur

Twee Zwollenaren werden aangehouden op basis van de chats. In de ogen van politie en justitie waren ze opdrachtgever en tussenpersoon. Ruim voor de explosie (in mei van dit jaar) bespraken ze dat er “iets” aan de deur van de woning moest worden gehangen. Er speelde een conflict is met de bewoner.

Nu is gebleken uit chats die na afloop van de aanslag zijn verstuurd dat één van de twee verrast was en kennelijk niet wist wie de aanslag had laten plegen. De conclusie moet zijn dat die persoon er waarschijnlijk niet mee te maken had, vindt de rechtbank, die de man op vrije voeten heeft gesteld.

Selectie van berichten

Volgens zijn advocaat Cem Polat heeft de man zo’n 45 dagen onterecht in voorlopige hechtenis gezeten. Polat: ‘Als ik niet aan de recherche had gevraagd om die chats te zoeken die zijn verstuurd rondom de daadwerkelijke aanslag, had mijn cliënt nog vastgezeten.’

Het geval is heel relevant voor andere zaken waarin de recherche gekraakte pgp-berichten als bewijs aandraagt.

In grote processen over liquidaties, zoals Marengo, zijn vele gekraakte berichten van Ennetcom, PGPSafe en EncroChat gevoegd als bewijs. De politie maakt uit miljoenen berichten telkens een selectie. Advocaten hameren er – meestal vergeefs – op dat ze meer berichten willen bekijken omdat ze willen toetsen of de selectie van de politie juist is, en willen onderzoeken of er geen ontlastende berichten zijn.