Man verdacht van witwassen 200 miljoen euro via wodka-merk

De Spaanse politie heeft afgelopen maandag een man gearresteerd die ervan wordt verdacht voor 200 miljoen te hebben witgewassen. Dat gebeurde onder meer via een speciaal opgezet wodka-merk. De man zou ook banden hebben met de bekende Ierse criminele Kinahan-familie.

door Joost van der Wegen

Miljoenen

Een verdachte is maandag in Malaga aangehouden door de Guardia Civil, nadat hij anderhalf jaar het onderwerp van een politieonderzoek was. Justitie denkt dat hij via het ondergrondse systeem van hawala-bankieren miljoenen euro’s internationaal heeft doorgesluisd, van de ene criminele organisatie naar de andere. Dat systeem bestaat eruit dat geld informeel wordt uitgewisseld, in plaats van fysiek.

Ook twee partners van de man in Spanje zijn aangehouden, en eentje in Engeland. Er werden elf huiszoekingen uitgevoerd in de twee landen.

Witwas-wodka

Het onderzoek ging lopen, toen de Spaanse politie begin 2021 in verborgen ruimtes in auto’s van verdachten 200 kilo cocaïne vond, en een half miljoen euro in cash. Een van de verdachten runde een autobedrijf dat auto’s met verborgen ruimtes aanleverde. Ook op die manier verplaatsten zij geld van drugsbendes, binnen Europa.

De leden van de criminele groep lanceerden zelfs een speciaal wodka-merk, waarmee ze aan de Costa del Sol reclame maakten in restaurants en nachtclubs, maar dat eigenlijk was bedoeld om de witwasactiviteiten mee te camoufleren.

Clan

De Nederlandse politie nam volgens een persbericht ook deel aan de actie, die onder de vlag van Europol is uitgevoerd. Niet duidelijk is welke rol de Nederlandse justitie speelde.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën liet in april van dit jaar weten dat zij denkt dat de hoofdverdachte met zijn bedrijf de bekende Ierse criminele Kinahan-clan faciliteerde. De leider van die clan, Daniel Kinahan, is onder meer gezien tijdens ontmoetingen met Ridouan Taghi, in Dubai.