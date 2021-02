Verdachte webcamafperser Amanda Todd uitgeleverd aan Canada

Connect on Linked in

De Nederlandse verdachte die de 15-jarige Amanda Todd stalkte met haar eigen naaktfoto, waarna zij zelfmoord pleegde, is door Nederland uitgeleverd aan Canada.

Uitgeleverd

De Tilburger Aydin C. (42) blijkt in december 2020 te zijn uitgeleverd aan Canada, en naar dat land te zijn overgevlogen. Hij vocht zijn uitlevering lang uit, maar besloot niet in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Dit zegt zijn raadsman Robert Malewicz tegen RTL Boulevard. C. wordt in Canada niet vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van Amanda Todd, maar wel voor het materiaal dat van haar zou zijn verspreid.

Tien jaar

Tilburger Aydin C. kreeg in Nederland al ruim tien jaar celstraf voor het via de webcam misbruiken en chanteren van tientallen meisjes in binnen- en buitenland. De rechtbank stelde dat C. ‘geniet van het vernederen van meisjes.’

C. had online tientallen aliassen en legde daarmee contact met vooral minderjarige meisjes. Hij vroeg hen seksuele handelingen te verrichten of hun kleren uit te trekken. Hij chanteerde de meisjes door te dreigen compromitterende foto’s naar bekenden of familie te sturen.

Zelfmoord

Hij deed dit ook met de 15-jarige Amanda Todd uit Canada. Haar zaak haalde het wereldnieuws, omdat zij een video plaatste met een noodkreet over de stalking door C., met een naaktfoto van haarzelf die ze ooit had gedeeld. Uiteindelijk pleegde ze zelfmoord.

De advocaat van C. geeft aan dat hij in Canada zal gaan proberen de onschuld van zijn cliënt aan te tonen. Eerder gaf hij bij de rechtbank aan dat een zekere ‘Murat’ de webcamafpersing zou hebben uitgevoerd. De rechters geloofden niet dat die persoon bestond.

Bekijk hier de originele, indrukwekkende video van Amanda Todd, waarin zij met beschreven kaartjes duidelijk maakte wat haar overkwam.