Verdachte wietbende in rechtszaal aangehouden voor filmen en belediging

Connect on Linked in

In de rechtszaal in Almelo is maandagochtend een verdachte in een grote wietzaak aangehouden nadat hij werd betrapt op stiekem filmen. Toen Enschedeër Sandro R. zijn telefoon moest afgeven aan de parketpolitie, schold hij de officier van justitie en de rechtbank uit. Hij werd daarop direct aangehouden en de zitting werd zonder hem voortgezet. Dat schrijft Tubantia.

Op de gang voor de zittingszaal kwam het vervolgens tot een confrontatie tussen de parketpolitie en enkele verdachten. Er werden telefoons doorgegeven aan elkaar en de parketpolitie eiste daarop dat meerdere verdachten hun mobiele telefoons inleverden.

Grootschalige wietteelt

De strafzaak draait om een organisatie die volgens justitie op grote schaal wiet teelde op dertien locaties in Enschede en Delden. De groep werd volgens het Openbaar Ministerie gevormd door de broers Edo (34) en Sandro R. (28) en hun handlangers Bas M. (21) en Joey J. (35). Medeverdachten in de zaak zijn Kelly S., Dirk J., Pedro R. (een broer van Edo en Sandro) en de vriendin van Joey J.

Grote politie-actie

De wietorganisatie werd in mei 2022 door de politie opgerold na een enorme hoeveelheid gekraakte chatberichten die de verdachten vooral via EncroChat naar elkaar stuurden. Het onderzoek naar die berichten begon in 2020. Zes verdachten werden op 9 mei 2022 opgepakt bij een grote politieactie met 180 agenten, waarbij invallen werden gedaan in dertien panden in Enschede en Delden. Op de locaties werden onder andere meerdere wietkwekerijen, een wietdrogerij en elf vuurwapens aangetroffen.

Onderzoekswensen

De advocaten van de verdachten hebben verschillende onderzoekswensen ingediend bij de rechter-commissaris, maar daar verzet het OM zich tegen. De zaak gaat op 4 december verder. Dan neemt de rechtbank een beslissing over de onderzoekswensen van de verdediging, zo meldt Tubantia.