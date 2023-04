Verdachten gearresteerd in onderzoek explosies Rotterdam

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam zegt twee verdachten te hebben aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee verschillende aanslagen op woonhuizen. Afgelopen zondag was er een ontploffing bij een woning aan de Prins Hendrikstaat, vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Kort na het incident hielden agenten na een achtervolging een verdachte aan. Het is een 28-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats.

(Beeld MediaTV)

Eerdere explosie

De politie zegt te onderzoeken of de man ook betrokken was bij een eerdere explosie op op hetzelfde adres op 29 december 2022. Het onderzoek naar de twee explosies gaat door. De politie vermoedt dat er nog meer personen betrokken waren.

Ziekenhuis

Dinsdag is een 17-jarige Rotterdammer gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie op 21 februari bij een flat op de Sint Andriesstraat in Rotterdam. De bewoonster moest in een ziekenhuis worden behandeld. De explosie was iets voor 11.00 in de wijk Bloemhof bij een flat met vier verdiepingen.

Het explosief is afgegaan op de derde etage bij de voordeur van een woning. De rol van de aangehouden Rotterdammer wordt nader onderzocht en het onderzoek wordt voortgezet.