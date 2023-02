Weer explosie op klaarlichte dag bij flat in Rotterdam-Zuid (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een flat aan de Sint-Andriesstraat in Rotterdam-Feijenoord heeft dinsdagochtend iets voor 11.00 een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn de ruiten van meerdere appartementen op drie verdiepingen gesprongen. Het is de tweede ontploffing op klaarlichte dag deze maand in Rotterdam-Zuid.

(Beeld: Media-TV)

De explosie vond plaats bij de voordeur van een woning op de derde verdieping en veroorzaakte veel schade. Op drie verdiepingen zijn er ruiten uit de woningen geslagen. De bewoonster is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, verder raakte niemand gewond, aldus de politie.

In verband met de schade zijn er drie huizen ontruimd en zes andere woningen omdat het niet meer veilig was om daar te blijven.

Drie explosieven

Iets verderop, aan het Salviahof, zijn nog drie explosieven gevonden. Het gaat om pijpbommen, metalen buizen die worden gebruikt als explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen voor de ontmanteling van de explosieven en heeft ze op een andere locatie laten ontploffen.

Er is nog niemand aangehouden. Over een motief voor de explosie is niets bekend.

Zevende explosie

Volgens Rijnmond is het de zevende explosie in Rotterdam-Zuid sinds begin februari. Daarnaast is het de tweede keer deze maand dat er op klaarlichte dag een ontploffing plaatsvindt bij een flat in de havenstad. Anderhalve week geleden was dat aan de Rosestraat, een paar straten verderop.

De politie meldt dat er momenteel een team van rechercheurs bezig is met de vele explosies.