Verdachten gewapende overval Amsterdam-Noord langer vast

Connect on Linked in

De zes verdachten van de gewapende overval op een waardetransport eerder deze week in Amsterdam-Noord zijn zaterdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft de mannen, afkomstig uit België en Frankrijk, voor een periode van 14 dagen in bewaring gesteld.

Foto: Joost van der Wegen

Overvallen

De zes mannen worden ervan verdacht op woensdag 19 mei een waardetransportauto met edelmetalen te hebben overvallen en daarbij met automatische wapens te hebben geschoten. De politie heeft zes aanhoudingen verricht: één op de Overdiemerweg, vier in Broek in Waterland en één op de A20 bij Kralingen. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten.

Achtergrond

De identiteit van één van de aangehouden verdachten is nog niet vastgesteld. De overige aangehouden verdachten zijn tussen de 24 en de 40 jaar oud, drie van hen zijn afkomstig uit Frankrijk en twee uit België. Over de verdere achtergrond van de verdachten worden geen mededelingen gedaan, laat het Openbaar Ministerie weten.

Op hun vlucht staken de overvallers twee van hun auto’s in de brand. Een dag later waren de restanten van de brand nog te zien, op de weg in Broek in Waterland waar woensdag de confrontatie met de politie plaatsvond.

Foto Joost van der Wegen (tekst gaat hieronder verder)

Bij de schotenwisseling is één verdachte, een 37-jarige man uit Frankrijk, overleden en zijn twee verdachten gewond geraakt. Eén van hen was lichtgewond, de andere gewonde verdachte wordt nog in het ziekenhuis behandeld maar wordt daar vermoedelijk snel uit ontslagen.

De Telegraaf meldt zaterdagavond dat de overvaller die woensdag werd doodgeschoten, een Fransman is uit de Parijse banlieu Seine-Saint-Denis. Hij heet volgens de krant Osiris S. en is geboren in 1974.

Ook zou de vrouw van een van de gearresteerde overvallers in Frankrijk aangehouden zijn.

De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk of het vuurwapengebruik door de agenten volgens de regels heeft plaatsgevonden. Meer informatie wordt door justitie nu niet gegeven. Zolang de zes aangehouden verdachten in beperkingen zitten – en dus alleen contact met hun advocaat mogen hebben – is het OM terughoudend met het geven van informatie over het onderzoek.