‘Verdachten Haags drugsproces naar Marokko gevlucht’

Op de eerste dag van het proces tegen vijf leden van de Haags-Marokkaanse familie A. die van grootschalige drugshandel wordt verdacht heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat twee hoofdverdachten naar Marokko zijn uitgeweken, aldus een advocaat van één van de vijf betrokken verdachten tegen Crimesite. De zaak draait om vijf broers die volgens het OM onder meer transporten van cocaïne vanuit Zuid-Amerika organiseerden.

Lab

Vorig jaar maart deed de politie invallen op verschillende plaatsen in Den Haag. In de Joubertstraat in de Transvaalbuurt werd een lab ontmanteld waar cocaïne werd gemaakt. De politie nam 8,5 miljoen euro aan cash in beslag en verschillende dure auto’s.

Abdelghani A. (41) heeft volgens de dagvaarding transporten naar Engeland uit laten voeren en zes miljoen euro witgewassen. Farid A. (43) zou bezig geweest zijn met cocaïnehandel vanuit Peru, Colombia en Suriname.

Vals paspoort

Tijdens eerdere voorbereidende zittingen stelde de rechtbank deze twee verdachten onder voorwaarden op vrije voeten. Vermoedelijk hebben ze kans gezien om met een vals paspoort uit te reizen. De twee zouden volgens het OM nu in Marokko zijn en van daaruit opnieuw bezig zijn met drugshandel. De verdachten hebben de Marokkaanse nationaliteit waardoor het niet mogelijk is hen nog naar Nederland te krijgen. Marokko levert geen onderdanen uit en er is geen uitleveringsverdrag tussen Marokko en Nederland.

Kleine rol

Maandag ging de inhoudelijke behandeling in de zaak van start. Eén van de verdachten bekende een kleine rol te hebben gespeeld tussen de andere verdachten bij het verkopen van drugs. Hij wilde niet zeggen voor wie.

Het bewijs in de zaak komt grotendeels van door de politie ontcijferde chats van Sky ECC en EncroChat. Er is ook dna van verdachten gevonden op pakketten met geld die de politie aantrof. De groep beschikte over “spook”woningen waar niemand stond ingeschreven, die werden gebruikt als bergplaats voor geld en drugs.

De familie is in de regio Den Haag al vele jaren bekend bij de politie als betrokken bij drugshandel.

Op 20 juni komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.