Verdachten in zaak cocaïnelab boven kinderdagverblijf op vrije voeten

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag tijdens een derde pro-formazitting alle vijf verdachten in megazaak 26Koeban geschorst. Ze zijn vrijdagochtend op vrije voeten gekomen. De zaak draait om een cocaïnelab in Amsterdam-IJburg boven een kinderdagverblijf dat op 25 mei 2021 werd ontdekt.

Door Roel Janssen

De reden is dat de planning van de rechtbank zegt dat het zo overvol is met megazaken dat de inhoudelijke behandeling van 26Koeban pas medio 2023 plaats kan vinden. ‘De rechtbank ziet dus geen datum voor een inhoudelijke behandeling binnen afzienbare tijd’, aldus Michel van Stratum, advocaat van de 28-jarige Haagse hoofdverdachte Jordi K. tegen Crimesite. ‘Daarom oordeelt de rechtbank dat de belangen van de verdachten om de zaak in vrijheid af te wachten zwaarder weegt.’

Zuid-Amerikanen

Ook het voorarrest van vier medeverdachten – Amsterdammer Eric A. (26), een 39-jarige Ecuadoriaan, een 54-jarige Colombiaan en een 25-jarige Albanees – is geschorst. De twee Zuid-Amerikanen moeten zich volgens Michel van Stratum binnen twee weken laten inschrijven op een Nederlands adres om te voorkomen dat ze op de vlucht slaan.

Van Stratum: ‘Ik voorspel dat deze uitspraak en de overvolle agenda’s van rechtbanken gevolgen zal hebben voor de voorlopige hechtenis van verdachten in grote strafzaken, aangezien de inhoudelijke behandeling binnen aanvaardbare termijn niet te garanderen is. De rechtbanken zitten overvol mede door Encrochat, Sky ECC en Anom.’

Cocaïne-uitvoer naar Polen

In een appartementencomplex boven een kinderdagverblijf in Amsterdam-IJburg trof de politie op 25 mei 2021 een cocaïnewasserij aan. Vier verdachten die via een balkon en het dak probeerden te vluchten werden aangehouden. Hoofdverdachte Jordi K. werd begin juni aangehouden. Hij wordt ervan verdacht chemicaliën te hebben aangeleverd. Ook wordt hij verdacht van het exporteren van ongeveer 9 kilo cocaïne naar Polen.

Anom

De politie startte het onderzoek naar aanleiding van berichten die de verdachten naar elkaar stuurden via het cryptoplatform Anom. In het appartement op de vierde etage werd cocaïne bewerkt in een zogenoemde wasserij. De aanwezige apparatuur, gereedschappen, 360 liter aan chemicaliën en verpakkingsmateriaal versterkten de indruk dat in de woning een drugslab was ingericht. In de woonkamer stond een pers om de cocaïne tot blokken te vormen.

In de keukenkastjes ontdekten de forensische rechercheurs ongeveer 6 kilo cocaïnebase. In verschillende mengemmers zat nog eens ongeveer 13 kilo cocaïne hydrochloride, ook wel snuifcocaïne genoemd.

Ruim 2.000 liter chemicaliën

Bij de doorzoeking van de woning en twee loodsen in Den Haag en Honselersdijk van hoofdverdachte Jordi K. is beslag gelegd op meer dan 2.000 liter chemicaliën, ruim 16,5 kilo cocaïnebase, een motorscooter, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.