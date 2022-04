Verdachten megavangst methamfetamine op vrije voeten (VIDEO)

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft de zeven verdachten die vast zaten voor (onder meer) betrokkenheid bij de enorme vangst van crystal meth, in 2019 in Rotterdam-Schiebroek, op vrije voeten gesteld. Op 13 juni 2019 vond de politie in een verborgen ruimte in een bedrijfspand 2.539 kilo meth. Die vangst is een Europees record. Deze meth was naar Rotterdam gesmokkeld in blokken gasbeton.

Iran

In een loods in De Meern stonden vaten met in totaal 17.500 liter aan chemicaliën die worden gebruikt voor het wassen van cocaïne en de productie van synthetische drugs. Verder trof de politie uitgeholde blokken gastbeton waarin de drugs waren vervoerd. In het erop volgende onderzoek constateerde de recherche dat de hoofdverdachte contacten onderhield met een andere groep die in meerdere soorten drugs handelde.

Kirgizië

Zo werd er heroïne aangevoerd vanuit Iran via Kirgizië en Turkije naar de haven van Antwerpen.

Ook ontdekte de recherche in 2020 en 2021 labs waar cocaïnepasta werd omgezet naar blokken snuifbare cocaïne. Die labs werden ontmanteld in Halsteren en Poortvliet. In een woning in Rotterdam werden onder meer een geldtelmachine en ruim 800.000 euro aan cash gevonden.

Verder was er volgens het Openbaar Ministerie een transport van ruim 700 kilo cocaïne vanuit Peru in voorbereiding. Verschillende verdachten hadden volgens de politie contact met Mexicanen die hen adviseerden over het opzetten van laboratoria voor de productie van drugs.

Dertig verdachten

Er zijn verschillende grote onderzoeken samengekomen en ruim dertig verdachten in beeld gekomen. Daarvan zijn er uiteindelijk tien voor de rechter gebracht. Vijf van hen zijn voortvluchtig. Van zeven verdachten is de voorlopige hechtenis dinsdag geschorst.

Advocaat Cem Polat: ‘Er is voorlopig nog geen zicht op wanneer een inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden. Dat komt bijvoorbeeld omdat er meer dan dertig getuigen moeten worden gehoord en doordat een aantal verdachten volgens justitie voortvluchtig is.’