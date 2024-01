Verdachten moord Peter R. de Vries beantwoorden geen vragen van de rechtbank

Connect on Linked in

De negen verdachten die terechtstaan voor de moord op Peter R. de Vries hebben dinsdag op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp gezwegen. De rechtbank hield hen de feiten en het bewijs voor, en er werden video’s getoond van personen die De Vries eerder en op de fatale op 6 juli 2021 in Amsterdam aan het volgen of filmen waren.

Terroristisch oogmerk

Op de zitting waren ook de schokkende beelden te zien die, waarschijnlijk door enkele van de verdachten, direct na de moord zijn gemaakt en op internet zijn verspreid.

Het negental wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie met als doel moord, al dan niet met een terroristisch oogmerk, (zware) mishandeling, heling en vuurwapenbezit.

Enkele verdachten legden korte verklaringen af, die erop neerkwamen dat ze niets met de moord te maken hadden gehad. De verdachten hadden eerder ook al vrijwel niets verklaard.

Het Openbaar Ministerie haalt veel bewijs uit berichten die onderling zijn verstuurd.

Sleutelrol

Justitie ziet de Pool Krystian M. (28) als de man die een sleutelrol speelde, contact had met de opdrachtgever en de groep uitvoerders aanstuurde. De Pool Kamil E. zou onder meer als chauffeur van de schutter Delano G. hebben opgetreden.

Ludgardo S. (35), Divainy K. (30), Erickson O. (29), Christopher W. (28) en Gerower M. C. (27) worden ervan verdacht te hebben geobserveerd of na de aanslag beelden van de gewonde De Vries te hebben gemaakt.

De Pool Konrad W. (30) zou wapens, telefoons en een auto hebben geregeld.

Zwijgrecht

Een verdachte heeft in het Nederlands recht altijd het recht om te zwijgen. De rechtbank kan dat zwijgen niet mee laten wegen in het bewijs.

Maar een positieve of negatieve zogeheten proceshouding, of het al dan niet nemen van verantwoordelijkheid door een verdachte, kan wel invloed hebben op de strafmaat. Verder laat een verdachte door te zwijgen in principe een kans liggen om rechters op een voor hen gunstige manier naar de feiten te laten kijken.

Advocaten oordelen in sommige gevallen dat het voor hun cliënt gunstiger kan zijn om tijdens (een deel) van het proces te (blijven) zwijgen.



