‘IJzingwekkende bedreigingen rondom uitvoering moord Peter R. de Vries’

De vermeende moordmakelaar Krystian M. uitte volgens het politiedossier zware dreigementen tegen de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Op zijn beurt kreeg M. ook ernstige bedreigingen van de opdrachtgever voor de moord. Dat zou blijken uit de berichten die door de verdachten zijn verstuurd. Het Algemeen Dagblad heeft het dossier ingezien.

Vanaf komende dinsdag staan negen verdachten van de moord op Peter R. de Vries terecht in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Cruciaal in het bewijs zijn de Google Pixel-telefoons die de verdachte schutter Delano G. en zijn chauffeur Kamil E. op 6 juli 2021 in gebruik hadden. Vlak voor de arrestatie op de A4 bij Leidschendam appt G. naar de moordmakelaar: ‘Kkr zooi. Ze rijden vlak achter ons (…) ’

In alle stress overwegen ze dan in overleg met de opdrachtgever om met pistoolmitrailleur te schieten op de agenten. Maar de moordmakelaar beslist: ‘Maak die tel van die Pool kapot. En simkaart opeten.’ Hij wil dat het bewijs in de telefoon verdwijnt.

Bloed

De telefoons van de twee bevatten inderdaad bewijzen die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) toch heeft kunnen achterhalen. Zo blijkt de moordmakelaar na de aanslag verschillende keren te hebben geïnformeerd bij de schutter of De Vries wel echt dood was. De schutter antwoordt: ‘Bro, die kogel ging dwars door zijn hoofd 2 keer. Alles spoot. Kk mooi. Die bloed, iedereen gillen.’

Perfect Nederlands

Volgens de recherche is Krystian M. de moordmakelaar geweest. M. is betrokken als verdachte in verschillende andere onderzoeken over gewelddadige incasso’s of schietpartijen. Het dossier dat het AD heeft ingezien schildert hoe de Pool Krystian M. zich in Tiel vestigde, perfect Nederlands leerde en in het criminele milieu als een soort uitzendbureau gewelddadige klussen ging aannemen.

Rutte

Krystian M. kwam in beeld nadat zich in Ter Aar een Poolse getuige bij de politie had gemeld. Getuige 5089 (“Eddy”) wordt hij genoemd, of ‘Eddy’. Deze getuige verkeerde enige tijd in het criminele milieu. Hij deed WhatsAppfraude en in softdrugs. Nadat hij Krystian M. leert kennen, zo vertelt hij, hoort hij dat M. een journalist wil laten doden en premier Mark Rutte wil laten ontvoeren. De opdrachtgever noemt hij ‘oom’, die in de gevangenis zit.

Eddy wil niet meedoen aan de klussen van M. Als Eddy eenmaal hoort van de moord op De Vries en erover spreekt met Krystian M. beseft hij dat hij teveel weet en ernstig gevaar loopt. Het is een van de redenen dat hij naar de politie stapt.

Druk

In het onderzoek naar Krystian M. vindt de politie uit dat hij moeite heeft om een schutter te regelen en iemand die terugkrabbelt bedreigt. De uiteindelijke schutter Delano G. wist op het moment dat hij naar Amsterdam op weg was nog niet wie zou moeten worden vermoord.

Op zijn beurt wordt M. ook zwaar onder druk gezet door de opdrachtgever. Volgens de politie is dat een neef van Ridouan Taghi, wat overeenstemt met de benaming ‘oom’ die M. tegenover de getuige Eddy liet vallen, als je ervan uitgaat dat de neef in opdracht van zijn oom Ridouan Taghi handelde.

De opdrachtgever (telefoongebruiker Warmode=back) is nog niet door de politie opgespoord en aangehouden.

Woest

Uit de berichten blijkt dat Warmode=back woest is als M. de opdracht voor een mishandeling van een zwager van Ridouan Taghi niet snel genoeg uitvoert: ‘Jij denkt nu dat je met clowns te maken hebt (…) Sir, echt, ik ga jou zwaaaar, zwaaaaaaaar aanpakken, echt’. Als er iets misgaat, schrijft hij daarna aan M.: ‘Jij verdient niks anders dan de doodstraf, headshots, na al die kanker hoeren-fouten van jou.’

Bij de poging tot mishandeling van de zwager en de aanslag op Peter R. de Vries duiken dezelfde verdachten op, net als in het onderzoek naar een grote wapenvoorraad in Alphen aan den Rijn. Tegen M. zijn eind vorig jaar al zware straffen geëist voor twee moordpogingen. M. was een contact van een (andere) neef van Ridouan Taghi, die verdacht wordt van een van die moordpogingen en van de liquidatie van Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B.

Overigens heeft een van de verdachten in een door de politie afgeluisterd gesprek de naam Taghi laten vallen in verband met de moord op De Vries.

Ridouan Taghi heeft betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries altijd met klem ontkend.