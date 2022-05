Verdachten ondergronds drugslab bij Hengelo langer vast

Connect on Linked in

Een 59-jarige man en een 33-jarige vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij een ondergronds drugslab in Ambt Delden bij Hengelo blijven veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo vrijdag besloten.

De politie hield dinsdag de twee verdachten aan tijdens doorzoekingen in panden in Eibergen en Tilburg. Meer arrestaties in de zaak worden niet uitgesloten, aldus de politie.

Landgoed Twickel

Het ondergrondse drugslab werd begin februari aangetroffen op een boerderij die eigendom is van Landgoed Twickel. Het lab was niet meer in werking. Pas dinsdag werden er verdachten aangehouden in de zaak.

Lift

Onder de grond trof de politie meerdere gangen aan, die zelfs met een lift te bereiken waren. Omdat de brandweer chemische, gevaarlijke stoffen waarnam, ontmantelden specialisten van het LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) een dag na de vondst het lab.

Wat voor drugs er geproduceerd werden toen het lab nog wel actief was, is niet bekendgemaakt.