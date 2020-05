Verdachten ontsnappingspoging blijven vast

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De rechtbank Zutphen heeft besloten dat de vier verdachten die in januari de penitentiaire inrichting in Zutphen probeerden binnen te komen langer in voorarrest moeten blijven zitten. De vieren zouden hebben geprobeerd op 19 januari 2020 de tot levenslang veroordeelde Omar L. te bevrijden.

Vluchten

De advocaten van de verdachten verzochten tijdens de pro-forma-zitting van donderdag om de mannen in vrijheid te stellen. Volgens de advocaten was er geen reden waarom ze hun proces niet in vrijheid kunnen afwachten.

De rechtbank ziet aanwijzingen dat sprake was van een serieuze poging L. te bevrijden. Maar de rechtbank geeft met name als redenen waarom de verdachten vast moeten blijven zitten dat bij alle verdachten sprake is van herhalingsgevaar en een reële kans dat de verdachten (van Franse nationaliteit) zullen vluchten.

Ook zijn de feiten waarvan de mannen verdacht worden volgens de rechtbank zo ernstig is dat er sprake is van een geschokte rechtsorde als zij zouden worden vrijgelaten.

Deskundige

De advocaten hadden verzocht om een deskundige te benoemen die onderzoek zou kunnen doen naar de slijptol waarmee een hek van de gevangenis had moeten worden open geslepen. Volgens de advocaten was dat met deze slijptol niet mogelijk. De rechtbank wijst dit verzoek toe.

De advocaten hadden ook verzocht om de tot levenslang veroordeelde Omar L. als getuige te horen. Dit verzoek wijst de rechtbank af omdat het volgens de rechtbank niet duidelijk is wat de toegevoegde waarde van deze verklaring is.

De zullen waarschijnlijk op 16 juli 2020 verder worden behandeld met een nieuwe voorbereidende zitting. Wanneer de inhoudelijke behandeling staat gepland is nog niet bekend.