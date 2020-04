‘Bij ontsnappingspoging Omar L. werkte de slijptol niet’

Connect on Linked in

Door een ondeugdelijke slijptol zou de ontsnapping van de Amsterdamse crimineel Omar L. in januari uit de PI in Zutphen zijn mislukt. Dat bleek volgens Het Parool donderdagmiddag op een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Zutphen tegen vier Fransen van Marokkaanse komaf, uit de omgeving van Parijs.

Oog in oog

Een laatste barrière was een hardstalen hek dat de daders niet openkregen. Terwijl L. in de gevangenis met enige moeite door meerdere ruimtes naar het hek toe was gekomen waren de bevrijders met de slijptol en een betonschaar aan het werk. L. probeerde nog vergeefs over het hek te klimmen.

Een van de bevrijders had aangebeld en in de geopende toegangspoort wiggen geplaatst. Een gestolen bestelbus reed erin en werd in brand gestoken. De vier stonden voor het hek oog in oog met L.. Uiteindelijk namen ze de benen maar werden aangehouden op enige afstand van de gevangenis.

Omar L. zit een levenslange celstraf uit. De voor liquidaties tot levenslang veroordeelde L. was niet gedagvaard in deze zaak.

Speelgoed-ding

Advocaat Jan-Hein Kuijpers, die verdachte A.G. (29) bijstaat, taxeerde de bevrijdingspoging als klungelig werk en sprak van ‘bij elkaar geraapte ventjes’ en een ‘speelgoed-ding’, doelend op de slijptol. Hij wil van een getuige-deskundige horen of daarmee überhaupt een stalen hek had kunnen worden geopend.

Omar L. zou na afloop tegen een bewaarder hebben gezegd: ‘Het was bijna gelukt.’ Kuijpers wil ook L. als getuige horen.

Advocaat Jan Vlug van verdachte B. L. (26) noemde zijn cliënt een fatsoenlijke vent. Beide advocaten vonden dat hun cliënten moeten worden vrijgelaten.

Uitbraakpoging Omar L. uit bajes Zutphen ‘bijna geslaagd’