Verdachten met vuurwapens opgepakt in onderzoek explosies woningen Almere

De politie heeft vier verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij ontploffingen bij woonhuizen in december in Almere. Bij acht woningen brak brand uit na een explosie. In het onderzoek zijn in de afgelopen weken waren er meerdere politieacties.

(beeld uit HV Almere)

Vuurwapen

Op 28 december doorzocht de politie de woning in de Valkenswaardstraat in Almere. Daar is een 23-jarige man uit Almere aangehouden. Vrijdag 30 december deed de politie een huiszoeking op de Achterwerf. Ook daarbij werd een man (26) uit Almere aangehouden. In allebei de woningen werd een vuurwapen aangetroffen, die door de politie in beslag is genomen.

Twee Almeerders

Ten slotte is op 18 januari een inval geweest in een woning aan het Odeonpad. Ook hier werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Er zijn daar twee 22-jarige Almeerders opgepakt.

Alle vier verdachten worden verhoord en zitten nog in voorarrest. De politie gaat nog verder met het onderzoek.