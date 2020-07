Verdachten opgepakt voor plaatsen handgranaat restaurant Diemen

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van een handgranaat in restaurant Bammy’s Wok op het Diemerplein in Diemen. Eerder werd al een eerste verdachte aangehouden in deze zaak. Hij zit nog in voorarrest.

In de ochtend van 4 februari trof de politie een explosief aan in het restaurant op het Diemerplein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om de handgranaat onschadelijk te maken. Een van de twee verdachten die dinsdag zijn aangehouden is vrijdag voorgeleid. Meerdere aanhoudingen in de zaak worden niet uitgesloten.

De gemeente Diemen besloot in maart om het afhaal -en bezorgrestaurant voor onbepaalde tijd te sluiten vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.