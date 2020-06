Verdachten schietpartij “hielpen” de politie (VIDEO)

Connect on Linked in

Twee Britten en een Ier zijn in Marbella opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de schietpartij waarbij in mei een 27-jarige Brit in beide benen werd geschoten. Een van de verdachten is de man die de gewonde naar het ziekenhuis bracht. Een andere verdachte was volgens de politie zogenaamd behulpzaam bij het onderzoek. De politie zegt dat de vier tot dezelfde criminele organisatie behoorden.

Op straat

De politie denkt dat schoten in de benen voor de gewonde Brit als een waarschuwing vanuit de criminele organisatie waren bedoeld.

In mei werd de gewonde Brit bijĀ het Costa del Sol-ziekenhuis in Marbella binnengebracht door een “voorbijganger”. De politie zegt dat de verklaringen van de twee direct verdacht waren omdat ze niet goed overeenstemden. De man die de gewonde vergezelde zei dat hij deze op straat had gevonden, maar de politie geloofde dat niet. Uit analyse van camerabeelden en de auto waarin de twee hadden gereden bleek dat de schietpartij ook niet op de aangegeven plaats was gebeurd.

Bloedresten

De politie wist vast te stellen dat de schietpartij op meer dan zes kilometer van de aangegeven plaats was voorgevallen. De twee Britse verdachten zijn 23 en 24 jaar oud.

Een Ierse man (29) deed alsof hij samenwerkte met de recherche. Hij vergezelde agenten naar lokaties waar de schietpartij zou hebben plaatsgevonden. Ook assisteerde de Ier bij het zoeken naar bloedresten. Maar volgens de politie wist hij dat die daar nooit zouden kunnen liggen, en probeerde hij de politie op een dwaalspoor te brengen.

De Ier werd verdachte in het onderzoek. Uiteindelijk werd in zijn huis een inval gedaan. Daar lagen een pistool, munitie en een geluiddemper. Onderzoek moet nog uitwijzen of met dat vuurwapen de Brit beschoten is of niet. In het huis is ook een trui gevonden met schotresten en bloed van het slachtoffer.

Er zijn ook drie gestolen voertuigen in beslag genomen.