Verdachten van ontvoering Amsterdam vrijgelaten

Alle zes verdachten die vastzaten op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering in Amsterdam zijn vrijgelaten, zo bevestigde justitie aan Hart van Nederland. Dinsdag kwamen vier mannen vrij, twee vrouwen zijn al eerder op vrije voeten gesteld.

De zes blijven wel verdachten in de zaak. Ze werden vorige maand opgepakt in het centrum van Amsterdam. Op de Marnixstraat reed de politie een auto klem. Het slachtoffer van de ontvoering zat in die auto en werd bevrijd. Drie andere inzittenden werden opgepakt. Er was ook een tweede auto in de buurt die volgens de politie betrokken was. Ook de inzittenden van die auto werden opgepakt.

Eerder op de avond zou er een ‘incident’ zijn voorgevallen in Noord-Brabant. Daarna zouden de twee auto’s zijn teruggereden naar Amsterdam.