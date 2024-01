Verdachten van ontvoering in Schiedam langer vast

Print This Post

Zes mannen die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij ontvoering van een man uit Maassluis in december, blijven langer in bewaring.

Langer vast

De zes mannen verschenen vandaag voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Die besloot dat zij allen 90 dagen langer moeten blijven vastzitten. Het onderzoek loopt nog volop, meldt de politie.

Ontvoerd

De man uit Maassluis werd op maandag 18 december rond 17.30 ontvoerd vanuit een parkeergarage in Schiedam. Na onderzoek hield de politie een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan in Tilburg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering.

Het onderzoek leidde naar Amsterdam, waar nog zes aanhoudingen volgden. Daarbij ging het om een 24-jarige Tilburger, twee mannen van 29 en 30 jaar uit Rotterdam, een 32-jarige man uit Aalsmeer en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 23 en 30 jaar oud.

Terecht

Het slachtoffer was toen nog niet terecht. Pas twee dagen later werd hij door handhavers aangetroffen in de gemeente Haarlemmermeer.

Een 29-jarige Rotterdammer kwam in deze zaak eerder vrij, maar bleef wel verdachte.