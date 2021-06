Verdediging kroongetuige Nabil B. wraakt rechtbank in Marengo-proces

Connect on Linked in

De verdediging van kroongetuige (en verdachte) Nabil B. heeft de rechtbank in het Marengo-proces gewraakt. De advocaten vinden het onterecht dat ze niet achter gesloten deuren mogen uitleggen hoe de persoonlijke en medische situatie van B. op dit moment is.

Nabil B. was vrijdag voor het eerst weer in de rechtszaal, nadat hij twee weken geleden zijn medewerking aan het Marengo-proces over onderwereldliquidaties voorlopig op had geschort. Onenigheid over de veiligheid van B. en zijn familie lag aan dat besluit ten grondslag.

De rechtbank had B. verplicht om vrijdag aanwezig te zijn, maar de kroongetuige weigerde te praten. Volgens zijn advocaten om medische en persoonlijke redenen die vertrouwelijke toelichting vereisen. Hij wilde alleen achter gesloten deuren zijn situatie toelichten, zonder aanwezigheid van de andere verdachten. De rechtbank vond dat niet nodig.

‘Met twee maten’

Daarop wraakten de advocaten van B. de rechtbank. Volgens advocaat Peter Schouten meet de rechtbank “met twee maten”. Hij zegt dat in de zaak van Taghi zo’n verzoek eerder wel is gehonoreerd. Volgens Schouten is daarmee de schijn van partijdigheid gewekt.

Vandaag zou de rechtbank de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 behandelen waarvan ook Nabil B. verdachte is. In die zaak heeft hij de rechtbank gewraakt. De behandeling van het Marengo-proces loopt hiermee vertraging op. Andere rechters moeten nu beoordelen of de rechters in de zaak vervangen moeten worden. Zij beslissen uiterlijk 18 juni.