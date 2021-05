Kroongetuige Nabil B. schort medewerking aan Marengo-proces op (UPDATE)

Connect on Linked in

Kroongetuige (en verdachte) Nabil B. heeft zijn medewerking aan het Marengo-proces over onderwereldliquidaties voorlopig opgeschort. Dat zei zijn advocaat Onno de Jong woensdagmorgen tijdens de hervatting van het proces in Amsterdam. De Jong stelt dat onenigheid over de veiligheid van B. en zijn familie aan dit besluit ten grondslag liggen.

Bal

Het zou met name om de beveiliging van familieleden van B. gaan. De Telegraaf citeert B.’s adviseur Peter R. de Vries: ‘Op alle niveaus is tekortgeschoten: bij het college van procureurs generaal, het landelijk parket van het OM en het OM Midden-Nederland. Er zijn geen afspraken te maken, afspraken zijn niet nageleefd en de bejegening van de kroongetuige en zijn familie laat zwaar te wensen over. En we hebben er echt alles aan gedaan om de relatie te verbeteren. Maar het houdt een keer op.’

Advocaat De Jong zei dat de bal wat hem betreft bij het Openbaar Ministerie ligt en dat het OM moet zorgen dat zijn cliënt weer aan tafel komt. De officieren van justitie zeiden ter zitting dinsdagavond een e-mail met het nieuws te hebben ontvangen en ook volledig verrast te zijn.

Er traden al eerder strubbelingen over veiligheidskwesties tussen Nabil B. en de Staat aan de dag. Ook procedeerde een broer van B. over beveiliging met de Staat. Familie van de kroongetuige moest onderduiken in het buitenland omdat in Nederland onvoldoende capaciteit voor hun beveiliging zou zijn. Vier keer werden foto’s van de kroongetuige in processtukken rondgestuurd.

De broer van Nabil B. werd in 2018 vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden.

B. wisselde enkele keren van advocaat en nam Peter R. de Vries aan als adviseur.

Los

Kroongetuige Nabil B. nam volgens het Openbaar Ministerie deel aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi en pleegde zelf ook, met anderen, moorden. Justitie kwam met hem overeen een lage straf te zullen eisen in het Marengo-proces in ruil voor zijn verklaringen. Eind 2017 tekende B. deze overeenkomst met het Openbaar Ministerie.

De overeenkomst over zijn beveiliging staat daar los van en is in handen van een ander deel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Doorgang

Na een schorsing besloot de rechtbank dat de zitting van woensdag gewoon doorgang kan vinden.

In het Marengo-proces, dat handelt over zeker zes moorden en een reeks voorbereidingen voor moord, is vandaag de moord op spyshop-directeur Ronald Bakker aan de orde. Bakker werd in 2015 in Huizen bij zijn woning doodgeschoten door een man die op een motor weg wist te komen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de voortvluchtige Gerel Palm de schutter was en dat de opdracht van de groep van Ridouan Taghi kwam.