Verder in het nieuws vandaag: Eris, getuige 5089 en Bouchra D.

Verder in het nieuws vandaag, donderdag 7 juli: levenslang voor Ferrel T., proces Peter R. de Vries hervat voor getuigenis, en hoger beroep in de zaak Bouchra D.

Levenslang voor Ferrel T.

-In het Eris-proces, rond motorclub Caloh Wagoh, is Ferrel T. (35) door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor de moord op Justin Jap Tjong, in 2017. Guyno O. is vrijgesproken. Dat meldt Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor De Telegraaf.

Proces Peter R. de Vries hervat voor getuigenis

-Het OM heeft een getuigenis in de zaak van Peter R. de Vries alsnog ingebracht in het strafproces. Hierdoor ziet de rechtbank zich genoodzaakt de zaak te heropenen. Getuige 5089 zou meer details hebben over de mogelijke link van de verdachten van de moord, en de organisatie van Ridouan Taghi. Dit meldt Het Parool vandaag.

Hoger beroep in zaak Bouchra D.

-Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de veroordeling van Bouchra D. uit Den Bosch, die vorig jaar haar zus doodstak. De rechtbank legde D. hiervoor geen straf op, maar tbs met voorwaarden. Het Openbaar Ministerie (OM) is het daar niet mee eens, omdat het tbs met dwangverpleging had geƫist. Dat betekent dat ze gedwongen moet worden opgenomen in een tbs-kliniek. Dit schrijft Omroep Brabant op haar website.