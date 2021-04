‘Verhuurder luxe-auto’s aangehouden op Schiphol’

Connect on Linked in

Een man die zondag volgens de Koninklijke Marechaussee op Schiphol is opgepakt wegens witwassen is volgens De Telegraaf de verhuurder van luxe-auto’s Gaby H. (37). Bij bedrijfsadressen en woning van H. in Rijsenhout, in de Haarlemmermeer, was vorige maand een grootscheepse inval van de politie.

Op 5 maart vrijdag werden zeven panden en een woning doorzocht en een aantal zeer luxe personenauto’s in beslag genomen bij autobedrijf VIP Cars in Hoofddorp. De politie maakte toen bekend dat de eigenaar en verdachte op dat moment in het buitenland zou verblijven.