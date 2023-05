‘Vermeende moordenaar Peter R. de Vries pas dezelfde dag ingeschakeld’

Connect on Linked in

Delano G., de man die wordt verdacht van de moord op Peter R. de Vries, is pas op de dag van de moord ingehuurd. Dat stelt EenVandaag, op basis van bronnen dichtbij het politieonderzoek.

Beeld: Joost van der Wegen

Moordklus

G. werd pas ingeschakeld, nadat verdachte Konrad W. de moordklus in de ochtend van 6 juli 2021 weigerde. Dit zou blijken uit ontsleutelde telefoonberichten. Dat was op enkele uren voor de moord.

Uit de berichten komst naar voren dat Konrad W. de moord in eerste instantie zou uitvoeren. Al op 5 juli werden door hem en zijn chauffeur voorbereidingen getroffen en wapens geregeld. Dit blijkt volgens de bron van het televisieprogramma ook uit de verkeersgegevens die de politie zou hebben.

Demper

De volgende ochtend, dinsdag 6 juli, trekt Konrad W. zich opeens terug als huurmoordenaar, zo is te lezen in de berichten die hij stuurt aan moordmakelaar Krystian M. Konrad W. heeft er de hele nacht over nagedacht. Maar een liquidatie ‘zonder demper is echt een linke boel’, schrijft hij. Ook wist Konrad niet dat het doelwit ‘midden in het centrum’ van Amsterdam zou moeten worden vermoord.

EenVandaag schrijft dat dit ook verklaart waarom het DNA van Konrad W. op zowel het omgebouwde alarmpistool zat waarmee De Vries is doodgeschoten, als op de pistoolmitrailleur die kort na de moord in de vluchtauto is gevonden.

Konrad W. werd in september van 2022 in Polen aangehouden.