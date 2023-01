OM: Poolse verdachte Konrad W. regelde wapens en vluchtauto voor moord Peter R. de Vries

Connect on Linked in

Konrad W., de 30-jarige Poolse verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries, heeft volgens het Openbaar Ministerie een telefoon, auto, benzine en wapens geleverd aan de uitvoerders van de moord. Dat meldde het OM vrijdagochtend tijdens een inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.

W. werd in september vorig jaar in Polen opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord met een terroristisch oogmerk. Hij zou ten tijde van de aanslag op De Vries in Rotterdam hebben gewoond.

Volgens het OM vormde Konrad W. de schakel tussen de opdrachtgever van de moord Krystian M. en de twee uitvoerders, Delano G. en Kamil E.

Stash-locatie

Volgens justitie haalde W. samen met anderen vuurwapens op uit een geheime stash-locatie in Alphen aan den Rijn. Ook zou hij een vluchtauto hebben geregeld en benzine om deze na de moord in brand te kunnen steken. Daarnaast zou hij een telefoon hebben gegeven aan de twee uitvoerders van de moord om mee te communiceren.

Dna in vluchtauto

Konrad W. is de zesde verdachte in de moordzaak en werd als laatste aangehouden. Hij bleef ruim een jaar voortvluchtig. Zijn exacte rol was tot vandaag onduidelijk. Tot nu toe was alleen bekend dat zijn dna was aangetroffen op wapens die vlak na de moord werden gevonden in de vluchtauto. Ook zat zijn dna op de verpakking van een croissantje, een blikje drinken en een mondkapje die in de auto werden gevonden. W. beroept zich op zijn zwijgrecht.

Telefoon in cel

Op de zitting van vrijdag kwam ook naar voren dat de 27-jarige Pool Krystian M. stiekem een telefoon had op zijn cel. Volgens justitie sprak hij over een ripdeal en een mishandeling die gepleegd moest worden. Hij is overgeplaatst naar een andere gevangenis.

Zes verdachten

Delano G., Kamil E., Krystian M., Gerower M., Ericsson O. en Konrad W. worden verdacht van het medeplegen van de moord. Gerower M. en Ericsson O. worden ook verdacht van het medeplegen van de moord met een terroristisch oogmerk. Ze deden volgens het OM voorverkenningen in de omgeving van de studio van RTL Boulevard en stonden op de uitkijk.

Samengevoegd

De Amsterdamse rechtbank maakte vrijdag een herstart met de moordzaak. Op 1 november 2022 besloot de rechtbank dat de twee strafzaken naar de moord moeten worden samengevoegd. De ene strafzaak gaat over de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries (13Iraklia) en de ander over de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen (26Hendon).

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden.