‘Vermeende schutter liquidatie Jenik Brito zit in Brazilië’

De vermoedelijke schutter bij de liquidatie van Jenit Brito, op Nieuwjaarsdag 2024 in Cappelle aan den IJssel, verblijft in Brazilië. Het Openbaar Ministerie gaat de geboren Braziliaan vervolgen, ondanks het feit dat er geen uitleveringsverdrag is met Brazilië. Dat betekent dat de rechter de zaak zonder aanwezigheid van de hoofdverdachte – bij verstek – zou kunnen behandelen. Dat schrijft het AD.

Besloten feest

De 27-jarige Jenik Brito werd neergeschoten in Capelle aan den IJssel toen hij op Nieuwjaarsdag rond 06.20 vertrok bij een besloten feest aan de Rietbaan. Dit gebeurde na een ruzie bij het feest. Toen de Kaapverdiaanse Rotterdammer werd beschoten zat hij in zijn Range Rover. De auto reed een stukje door, maar Brito was levensgevaarlijk gewond. Hij overleed daar aan zijn verwondingen, ondanks reanimatiepogingen.

Vorige maand werd in België een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie. Het gaat om de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto.

Bewakingsbeelden

In januari liet de politie in Opsporing Verzocht beelden zien van de vermoedelijke schutter. De Braziliaan werd gefilmd toen hij met anderen aankwam op de feestlocatie waar Brito nieuwjaar vierde. Het gaat volgens het AD om een 29-jarige Rotterdamse Braziliaan die eerder werd vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietpartij in 2021.

Brazilië

Uit camerabeelden zou blijken dat de schutter na de schietpartij in Capelle aan den IJssel bij een handlanger in de auto stapt en naar België rijdt. Het vermoeden is dat anderen hem daarna helpen door Frankrijk en Spanje te komen. Twaalf uur na de schietpartij neemt de Braziliaan de boot naar Marokko. Daar neemt hij het vliegtuig richting Dubai. Vanuit Dubai vliegt hij door naar Brazilië.

Onderzoeksleider Stefan van den Bergh stelt tegenover het AD dat de hoofdverdachte vervolgd wordt zonder dat hij verhoord is. ‘We zouden Brazilië kunnen vragen om hem aan te houden, maar dat betekent óók dat we het dossier moeten doorgeven en moeten accepteren dat meneer in Brazilië zal worden berecht. Dat willen we niet: dan moeten nabestaanden voor elke zitting het vliegtuig in.’

Bij verstek veroordeeld

Als de vermeende schutter in Nederland wordt vervolgd, kan het Nederlandse OM de Braziliaanse autoriteiten bij een veroordeling vragen om zijn straf in Brazilië uit te zitten. In januari 2021 werd een vergelijkbare zaak bij verstek afgedaan. Toen werd huurmoordenaar Gerel P. bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele liquidatiepoging in Noorderloos.

Uithaler

In 2022 stond Jenik Brito voor de rechtbank in Rotterdam omdat hij ervan werd verdacht op 3 maart van dat jaar op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven samen met anderen 1434 kilo cocaïne uit een container te hebben willen halen.

Onduidelijk

Over een motief voor de moord op Brito is nog niets bekend. Waar de ruzie op het feest over ging, is evenmin bekend, omdat de meeste getuigen die ter plaatse waren niet met de politie willen praten. Of er mogelijk een langer lopend conflict speelde, of er een eventuele achtergrond is met de uithalersklus in 2022, is onbekend.