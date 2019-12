Vermoorde Nederlander was verdachte in onderzoek naar Mexicaans kartel

Connect on Linked in

In de Dominicaanse Republiek is afgelopen donderdag een man met de Nederlandse nationaliteit vermoord. Dominicaanse media geven zijn identiteit als Elvio “Evy” of “Bobby” Hato (52) uit Curaçao. Hij werd gevonden op een boerderij in Villa Altagracia.

Hato werd gezocht door de autoriteiten op Curaçao voor handel in cocaïne. In het onderzoek naar de moord in de DR zitten twee verdachten vast: Juan Bernardo Féliz Mercedes (32) en Eduardo Luis García Méndez (30). Het motief voor de moord was mogelijk een beroving.

Hato reisde in 2013 naar de DR en dook daar onder. Hij was toen verdachte in een onderzoek naar cocaïnesmokkel via de containerhaven op Curaçao waarbij in januari 2013 een groep verdachten werd aangehouden.

In een onderzoek door autoriteiten in verschillende Latijns-Amerikaanse landen bracht de politie in 2013 vijftien namen van voortvluchtige verdachten naar buiten. Op die lijst figureerde Hato naast de nog altijd voortvluchtige voormalige chef van het Guadalajara-kartel Rafael Caro Quintero. Of die Mexicaanse link met de moord op Hato van doen heeft is nog in onderzoek.