Vermoorde ‘tonprater’ lag dagen dood in Boxmeerse woning

De vermoorde Brabantse ‘tonprater’ Frank Schrijen (56) heeft zeker drie dagen dood in zijn woning aan de Steenstraat in Boxmeer gelegen voordat hij er op 29 februari werd gevonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Schrijen kwam door geweld om het leven. Dinsdag begint voor de rechtbank in Den Bosch de eerste pro-formazitting tegen de 26-jarige verdachte, die op 10 maart werd aangehouden op verdenking van moord.

Verdachte C.A. komt van oorsprong uit Trinidad en Tobago. Hij woonde in het asielzoekerscentrum (azc) in het Limburgse Echt en werd anderhalve week na de moord opgepakt in een woning in Gilze. Het is nog niet bekend hoe de moord is gepleegd. Mogelijk komen die details aan de orde tijdens de pro-formazitting op 16 juni of de inhoudelijke behandeling die later plaatsvindt.

Schrijen was decennia lang bekend als ‘tonprater’ (amateurcabaret tijdens carnaval) in Boxmeer en omgeving. Over hem gingen al langer geruchten dat hij onder meer jonge asielzoekers voor seks ronselde.

Schrijen werd op zaterdagavond 29 februari gevonden, pas een dag later meldde de politie dat er in de Steenstraat in Boxmeer een dode man was gevonden. Over het motief voor de moord en de exacte relatie tussen het slachtoffer en de verdachte wil de politie niets zeggen.