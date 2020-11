Vermoorde Venezolaan had identiteit van een dode

Connect on Linked in

De dode man die op zaterdagochtend 17 oktober 2020 werd gevonden bij de Oesterdam bij Tholen leefde onder een valse identiteit. Dat maakte de politie bekend in Opsporing Verzocht. Onderzoek naar de vingerafdrukken van het slachtoffer wees uit dat hij Orlando Jaimes zou zijn, een 50-jarige man uit Venezuela die tussen 2005 en 2009 in België woonde.

Overleden

Uit navraag bij de Venezolaanse autoriteiten blijkt dat de man toch iemand anders moet zijn. Hij maakte, in elk geval in die periode 2005-2009, gebruik van een valse identiteit. De echte Orlando Jaimes is al eerder overleden.

Om herkenning te bevorderen, geeft de politie foto’s van de onbekende man vrij. Eén daarvan komt van het vervalste paspoort van “Orlando Jaimes” en is dus van al vijftien jaar geleden. De andere foto is van de man zoals hij na zijn overlijden is gevonden.

Mishandeling

De politie weet dus nog altijd niet wie het slachtoffer is. Hij had diverse verwondingen, onder meer in het gezicht, waarschijnlijk als gevolg van ernstige mishandeling. Het slachtoffer had een normaal postuur en was zo’n 1.73 meter lang. Mogelijk is hij ergens anders om het leven gekomen en is zijn lichaam naar de latere vindplek vervoerd en daar achtergelaten.

Hij werd aangetroffen op de stenen bij het haventje aan de Tholense kant van de Oesterdam. Mogelijk heeft zijn lichaam enige tijd in het water gelegen en is het bij eb op het droge achtergebleven. De politie doet nog onderzoek naar stromingen om erachter te komen waar precies in de omgeving het lichaam kan zijn achtergelaten.