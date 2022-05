Veroordeelde ex-premier Curaçao bedelt bij bevolking om geld (VIDEO)

Connect on Linked in

De voor corruptie en fraude veroordeelde oud-premier van Curaçao, Gerrit Schotte, vraagt in video’s op sociale media de bevolking van het eiland om financiële bijstand. Hij moet namelijk nog een ontnemingsvordering betalen van 1,8 miljoen Antilliaanse guldens (ruim 900.000 euro). Schotte zoekt donateurs omdat hij drie jaar de cel in moet als hij niet voor 12 mei afrekent.

Betalingsregelingen

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft in een reactie gezegd dat er betalingsregelingen zijn en dat Schotte al sinds 2018 weet dat hij moet betalen. Schotte heeft in de video’s ontkend dat hij een aanbod voor een betalingsregeling heeft gehad.

Schotte is in 2020 op vrije voeten gesteld nadat hij twee derde van zijn straf voor valsheid in geschrifte, witwassen en het aannemen van tonnen aan steekpenningen had uitgezeten. De Hoge Raad wees in september cassatie in de zaak af. Zijn vrouw kreeg 15 maanden gevangenisstraf.

Invloed

Schotte heeft geld aangenomen van Francesco Corallo, een Italiaan die online casino’s exploiteert. Middels valse facturen aan het bedrijf van de partner van Schotte vloeide het geld naar Zwitserland en een offshore bedrijf op de Marshalleilanden. Met het witgewassen geld financierde Schotte zijn verkiezingscampagne. Via de regering Schotte kreeg Corallo invloed in het bestuur op Curaçao. baas. Dat geld werd gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. In ruil voor het geld zou Corallo zeggenschap in de regering krijgen.

Schotte was tussen 2010 en 2012 de eerste minister-president van Curaçao als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Als premier had hij ook nauwe banden met de loterijkoning Robbie dos Santos.